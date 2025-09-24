Donald Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap: Tüm dünya biliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ı Gazze’de ateşkes anlaşmasını kabul etmemekle suçladı. Trump'ın iddasına Hamas’tan cevap geldi.

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL NETANYAHU"

Hamas’ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas’ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi.

KATAR'DAKİ SALDIRIYI KANIT GÖSTERDİ

Ateşkesin sağlanması için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiklerini vurgulayan Hamas, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiğini hatırlattı.

TRUMP HAMAS’I SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.