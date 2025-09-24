Menü Kapat
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap: Tüm dünya biliyor

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmedikleri iddiasını yalanladı. Hiçbir zaman ateşkese engel olmadıklarını vurgulayan Hamas, "ABD yönetimi ve tüm dünya, anlaşmayı engelleyen tarafın Netanyahu olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı , Hamas’de anlaşmasını kabul etmemekle suçladı. Trump'ın iddasına Hamas’tan cevap geldi.

Donald Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap: Tüm dünya biliyor

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL NETANYAHU"

’ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas’ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu Başbakanı 'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi.

Donald Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap: Tüm dünya biliyor

KATAR'DAKİ SALDIRIYI KANIT GÖSTERDİ

Ateşkesin sağlanması için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiklerini vurgulayan Hamas, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiğini hatırlattı.

Donald Trump'ın 'ateşkes' iddiasına Hamas'tan cevap: Tüm dünya biliyor

TRUMP HAMAS’I SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.

