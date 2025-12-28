Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı? 29 Aralık Pazartesi okullarda ders durumu

Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun gündeme gelmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gözleri Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 15.00'ten itibaren Ankara genelinde karla karışık yağmur görülecek. Saat 18.00'den itibaren ise karla karışık yağmur, kar yağışına dönüşerek etkisini artıracak. MGM tarafından paylaşılan verilerin ardından ise 29 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yarın kar nedeniyle okulların tatil olacağına dair Ankara Valiliği tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililer tarafından günün ilerleyen saatlerinde yapılacak incelemelerden sonra Ankara'da okulların durumu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor. Ankara Valiliği'nden ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama gelmediği taktirde yarın il genelinde eğitim-öğretime devam edilecek.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR VAR MI 29 ARALIK?

Ankara'da yarın okullar tatil edilmedi. İlereyen saatlerde yapılacak incelemelerin ardından yetkililerin gerekli gördüğü taktirde okulları tatil etme durumu bulunuyor. Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KISA SÜRECEK

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da kar yağışı kısa sürecek. Gece yarısından itibaren kar yağışı yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Gece boyunca hava sıcaklıklarının -2 derece ile -7 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

29 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren ise hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar yükselecek. 31 Aralık 2025 Perşembe günü ise kar yağışının tekrar başlayacağı bildirildi. MGM tarafından paylaşılan Ankara 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: