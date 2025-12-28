Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

HESAPLAMA GÜCÜ ÖMRÜN ÖNÜNDE

Çinli yapay zekâ firmaları için şu anda öncelik donanımın ne kadar dayanacağı değil, ne kadar hesaplama gücüne hızlıca erişilebildiği. Bu nedenle yoğun şekilde modifiye edilen ekran kartlarının arıza riski de doğal olarak artıyor.