Hava Durumu
Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

Aralık 28, 2025 15:04
Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

Çinli yapay zekâ şirketleri, artan hesaplama ihtiyacını karşılamak için oyuncu ekran kartlarını modlamaya başladı. GeForce RTX 5080’in 32 GB’lık versiyonu şimdiden satışta

Çin’de yapay zekâ alanındaki rekabet kızıştıkça, donanım tarafında da alışılmışın dışında çözümler devreye giriyor. Ülkedeki birçok yapay zekâ firması, artan kapasite ihtiyacını karşılamak için oyunculara yönelik ekran kartlarını iş istasyonlarına uyarlamaya başladı. Bu akımın son örneği ise GeForce RTX 5080 oldu.

Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

Normal şartlarda 32 GB VRAM kapasitesinin Nvidia tarafından RTX 5080 SUPER modeli için planlandığı biliniyor. Ancak Çinli modlama atölyeleri bu bekleyişe pek tahammül edemedi. RTX 5080, 32 GB GDDR7 bellekle donatılarak doğrudan satışa sunuldu.

Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

MODLAMA RÜZGÂRININ YENİ ADRESİ: RTX 5080

Çin’de son dönemde yaygınlaşan ekran kartı modlama trendinde daha önce RTX 4090 modelleri öne çıkmıştı. Şimdi ise aynı kaderi RTX 5080 paylaşıyor. Yapay zekâ merkezli iş istasyonlarında kullanılmak üzere hazırlanan bu özel versiyon, 32 GB kapasiteli GDDR7 bellek modülleriyle geliyor.

Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

Kartın tasarımı da dikkat çekici. “Turbo” olarak adlandırılan blower fan yapısı tercih edilmiş. Bu sistem, artan bellek kapasitesi ve daha yüksek güç tüketimiyle ortaya çıkan ekstra ısıyı doğrudan kasa dışına atıyor. Böylece kartın daha serin çalışması ve teoride daha uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Çinliler 32 GB GeForce RTX 5080 üretti

HESAPLAMA GÜCÜ ÖMRÜN ÖNÜNDE

Çinli yapay zekâ firmaları için şu anda öncelik donanımın ne kadar dayanacağı değil, ne kadar hesaplama gücüne hızlıca erişilebildiği. Bu nedenle yoğun şekilde modifiye edilen ekran kartlarının arıza riski de doğal olarak artıyor.

