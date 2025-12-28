Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

Aralık 28, 2025 14:52
1
Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.’ın desteğiyle adını duyuran Fransız böcek proteini girişimi Ynsect, yanlış pazar tercihleri ve ağır üretim yatırımlarının altında ezildi. Yaklaşık 600 milyon dolarlık fon, şirketi ayakta tutmaya yetmedi.

Bir dönem sürdürülebilir gıda dünyasının parlayan yıldızı olarak gösterilen Ynsect, mali sıkıntılar nedeniyle yasal tasfiye sürecine girdi. 2021 yılında Robert Downey Jr.’ın böcek bazlı proteinleri öven açıklamalarıyla küresel ilgi toplayan şirket, kısa sürede dev fonlara erişmişti. Ancak aradan geçen dört yıl, bu iddialı hikâyenin beklenen ticari başarıya dönüşmediğini ortaya koydu.

2
Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

SORUN ÖNYARGI DEĞİL, STRATEJİ

Şirketin çöküşü çoğu zaman “tüketiciler böcek yemeye hazır değil” argümanıyla açıklansa da tablo biraz daha karmaşık. Asıl sorun, Ynsect’in net bir iş modeline karar verememesi ve önceliklerini doğru sıralayamamasıydı. Hayvan yemi ile evcil hayvan maması pazarları arasında gidip gelen şirket, iki farklı dünyanın fiyatlama ve kârlılık dinamiklerini aynı anda yönetmeye çalıştı.

Bu kararsızlık, satın almalara da yansıdı. Ynsect, 2021’de insan gıdası için un kurdu üreten Hollandalı Protifarm’ı bünyesine kattı. Böylece zaten dağınık olan portföyüne üçüncü bir pazar daha eklemiş oldu. Oysa şirketin en çok gelire ihtiyaç duyduğu dönemde, bu alanın getirisi sınırlı kaldı.

3
Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

RAKAMLAR ALARM VERDİ

Ynsect’in ana faaliyet gelirleri 2021’de 17,8 milyon avro ile zirve yaptı. Sonrası ise hızlı bir düşüş oldu. 2023’e gelindiğinde şirket 79,7 milyon avro net zarar açıkladı. Açıkçası, bu tablo yatırımcıların da sabrını zorladı.

4
Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

BÜYÜK ANLATI, SERT PİYASA

Peki, bu kadar sınırlı gelire rağmen Ynsect nasıl yüz milyonlarca dolar yatırım çekti? Şirket; Astanor Ventures ve Fransa’nın kamu yatırım bankası Bpifrance gibi etki odaklı yatırımcıları güçlü bir sürdürülebilirlik anlatısıyla ikna etti. Ancak bu anlatı, özellikle hayvan yemi pazarının düşük marjlı ve fiyat hassasiyeti yüksek yapısıyla örtüşmedi.

Doğada böcekler, gıda atıklarıyla beslenerek ucuz bir protein kaynağı sunabiliyor. Endüstriyel ölçekte ise işler değişti. Ynsect’in tesislerinde böcekler, zaten hayvan yemi olarak kullanılan tahıl yan ürünleriyle beslendi. Yani maliyet avantajı kâğıt üzerinde kaldı, üretim giderleri beklenenden çok daha yüksek seyretti.

5
Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

“GİGA FABRİKA” YÜKÜ

Şirket 2023’te rotayı daha yüksek marjlı evcil hayvan maması pazarına çevirmeye çalıştı. Ancak bu hamle biraz geç geldi. Aynı dönemde Kuzey Fransa’da kurulan ve sektörde “dünyanın en pahalı böcek çiftliği” olarak anılan dev tesis, adeta kara deliğe dönüştü. Yüz milyonlarca dolarlık yatırım, kısa sürede şirketin nakdini tüketti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.