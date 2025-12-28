Tek hata dev yatırımı iflasa sürükledi: Ünlü yıldız destek vermişti

SORUN ÖNYARGI DEĞİL, STRATEJİ

Şirketin çöküşü çoğu zaman “tüketiciler böcek yemeye hazır değil” argümanıyla açıklansa da tablo biraz daha karmaşık. Asıl sorun, Ynsect’in net bir iş modeline karar verememesi ve önceliklerini doğru sıralayamamasıydı. Hayvan yemi ile evcil hayvan maması pazarları arasında gidip gelen şirket, iki farklı dünyanın fiyatlama ve kârlılık dinamiklerini aynı anda yönetmeye çalıştı.

Bu kararsızlık, satın almalara da yansıdı. Ynsect, 2021’de insan gıdası için un kurdu üreten Hollandalı Protifarm’ı bünyesine kattı. Böylece zaten dağınık olan portföyüne üçüncü bir pazar daha eklemiş oldu. Oysa şirketin en çok gelire ihtiyaç duyduğu dönemde, bu alanın getirisi sınırlı kaldı.