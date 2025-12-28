Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! En az kazanını 43 milyon dolar almış üstelik henüz 18 yaşında

Kategoriler
2025 yılının en çok kazana futbolcuları belli oldu. Forbes dergisi tarafından paylaşılan listede farklı ülkelerin futbolcuları yer alırken, elde edilen kazançlar deyim yerindeyse dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı listede henüz 18 yaşındaki futbolcunun yıllık kazancı 43 milyon dolar açıklanırken, en çok kazanan futbolcu ise 2025 yılında 280 milyon dolar almış. İşte ayrıntılar…
Futbolculuğun en çok kazandıran meslekler arasında olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak Forbes dergisi tarafından hazırlanan 2025 yılının en çok kazanan futbolcularının aldığı rakamlar duyanları şaşkına çevirdi. Listede diğer bir detay ise 10 isimlik listede en çok kazanan üç ismin Suudi Arabistan takımlarından çıkması oldu…
10- Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milyon dolar
9- Jude Bellingham (Real Madrid) - 44 milyon dolar
8- Sadio Mane (Al Nassr) - 54 milyon dolar
7- Muhammed Salah (Liverpool) - 55 milyon dolar
6- Vinicius Junior (Real Madrid) - 60 milyon dolar
5- Erling Haaland (Manchester City) - 80 milyon dolar
4- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 95 milyon dolar
3- Karim Benzema (Al Ittihad) - 104 milyon dolar
2- Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milyon dolar
1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 280 milyon dolar