Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! En az kazanını 43 milyon dolar almış üstelik henüz 18 yaşında

Futbolculuğun en çok kazandıran meslekler arasında olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak Forbes dergisi tarafından hazırlanan 2025 yılının en çok kazanan futbolcularının aldığı rakamlar duyanları şaşkına çevirdi. Listede diğer bir detay ise 10 isimlik listede en çok kazanan üç ismin Suudi Arabistan takımlarından çıkması oldu…