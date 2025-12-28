Menü Kapat
Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! En az kazanını 43 milyon dolar almış üstelik henüz 18 yaşında

Aralık 28, 2025 14:33
1
Yılın en çok kazanan futbolcuları

2025 yılının en çok kazana futbolcuları belli oldu. Forbes dergisi tarafından paylaşılan listede farklı ülkelerin futbolcuları yer alırken, elde edilen kazançlar deyim yerindeyse dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı listede henüz 18 yaşındaki futbolcunun yıllık kazancı 43 milyon dolar açıklanırken, en çok kazanan futbolcu ise 2025 yılında 280 milyon dolar almış. İşte ayrıntılar…

2
futbol topu

Futbolculuğun en çok kazandıran meslekler arasında olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak Forbes dergisi tarafından hazırlanan 2025 yılının en çok kazanan futbolcularının aldığı rakamlar duyanları şaşkına çevirdi. Listede diğer bir detay ise 10 isimlik listede en çok kazanan üç ismin Suudi Arabistan takımlarından çıkması oldu…

3
Lamine Yamal

2025 YILININ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI

10- Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milyon dolar

4
Jude Bellingham

9- Jude Bellingham (Real Madrid) - 44 milyon dolar

5
Sadio Mane

8- Sadio Mane (Al Nassr) - 54 milyon dolar

6
Muhammed Salah

7- Muhammed Salah (Liverpool) - 55 milyon dolar

7
Vinicius Junior

6- Vinicius Junior (Real Madrid) - 60 milyon dolar

8
Erling Haaland

5- Erling Haaland (Manchester City) - 80 milyon dolar

9
Kylian Mbappe

4- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 95 milyon dolar

10
Karim Benzema

3- Karim Benzema (Al Ittihad) - 104 milyon dolar

11
Lionel Messi

2- Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milyon dolar

12
Cristiano Ronaldo

1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 280 milyon dolar

