İstanbul ve Muğla'da ünlü mekanlara narkotik baskını! Fuhuş odaları bulundu: Çok sayıda gözaltı var

Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da bazı mekanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu tespt edildi. 14 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL'DA 5 MEKANA BASKIN

Aynı soruşturma kapsamıda savcılık talimatıyla İstanbul'da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

FUHUŞ ODALARI BULUNDU

Öte yandan "Suma Han" isimli mekanda fuhuş ve uyuşturucu için özel odaların bulunduğu belirlendi. Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.