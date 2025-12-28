Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil yakıtlara alternatif arayan bilim insanları, içten yanmalı motorları yollarda tutmak için deniz yosunundan insan atığına kadar şaşırtıcı kaynaklara yöneliyor.

Murat Makas
28.12.2025
13:48
28.12.2025
13:48

Günümüzde otomobillerin yeraltından çıkarılan petrolün rafine edilmesiyle elde edilen benzinle çalışması kanıksanmış bir durum. Ancak motorun çalışması için temel gereksinim, yakıtı güvenilir bir şekilde enerjiye dönüştürebilmekten geçiyor.

Geleneksel içten yanmalı motorlarda benzin havayla karıştırılıyor ve kontrollü bir patlama ile yanıyor. Meydana gelen reaksiyonun basıncı pistonu hareket ettiriyor ve tekerleklerin dönmesini sağlıyor. İklim değişikliğinin giderek ciddileşen küresel bir sorun haline gelmesi de insanlığı fosil yakıtlara alternatifler aramaya itti.

Her ne kadar elektrikli araçlar bu dönüşüme öncülük etse de araştırmacılar ve girişimciler içten yanmalı araçları yollarda tutmak için sıra dışı yakıtlar üzerinde çalışıyor. İşte geliştirilen en ilginç ve dikkat çekici 5 alternatif yakıt türü:

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

1) DENİZ YOSUNLARI

Atlantik Okyanusu'nun bazı bölgelerinde istilacı ve sorunlu bir varlık gösteren Sargassum deniz yosunu, kıyıya vurduğunda çürüyerek çevreye kötü kokulu hidrojen sülfür gazı yayıyor.

SlashGear'ın haberine göre, Princeton Üniversitesi ve Barbados'taki West Indies Üniversitesi'nden ekipler, istenmeyen bu bitkiyi enerji kaynağına dönüştürmenin yollarını arıyordu.

Karayipler'deki ekip, Sargassum'u diğer atık ürünlerle karıştırarak otomobiller için işlevsel bir yakıta dönüştürme yöntemi geliştirdi. Kıyıdan toplanan algler, yerel çiftliklerden alınan gübre ve atık sularla bir fermantasyon tankında karıştırılıyor.

Gübredeki bakteriler Sargassum'u parçalayarak araçlara güç verebilecek biyogaz üretiyor.

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

2) SIVI AZOT İLE ÇALIŞAN KAMYON

Washington Üniversitesi'nden emekli havacılık ve uzay bilimi profesörü Abe Hertzberg, sıvı azotun geleceğin yakıtı olduğunu savunuyor. Hertzberg, teorisini kanıtlamak amacıyla Grumman Kubvan tipi bir kamyonu LN2000 adını verdiği deneysel bir araca dönüştürdü.

LN2000, benzin yerine sıvı azotla çalışıyor.

Sıvı azot, özel yalıtımlı tanklarda -195 santigrat derecede tutuluyor. Ardından alüminyum tüp ve borudan geçiriliyor ve dolaşan hava ile ortam sıcaklığına ısıtılıyor. Sıvıdan gaza dönüşen azot, orijinal hacminin 700 katına çıkarak motoru çalıştırıyor. Ortaya çıkan tek egzoz ürünü ise halihazırda atmosferin yüzde 78'ini oluşturan gaz halindeki azot oluyor.

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

3) TAVUK GÜBRESİ

Tavuk atıklarının yakıt olarak kullanılma fikri aslında yeni değil. 1970'lerde bir grup üniversite öğrencisi, bir arabayı tavuk gübresiyle çalışacak şekilde modifiye etmişti.

Tavuk dışkısı çürüdüğünde motoru çalıştırmak için kullanılabilecek metan gazı üretiyor. O dönemde yapılan hesaplamalara göre 45 kilogramlık gübre, ortalama bir aracı yaklaşık 640 kilometre götürebiliyordu. Günümüzde ise tüy ve kemik gibi parçaları da kapsayan daha karmaşık projeler üzerinde çalışılıyor.

Atık ürünler, mikropların bunları parçalayıp metan gazına dönüştürdüğü anaerobik çürütücülere yerleştiriliyor. Ancak metan gazının kendisinin de güçlü bir sera gazı olması, yöntemin çevre dostu olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

4) İNSAN ATIĞINDAN BİYOYAKIT ÜRETİLEBİLİR Mİ?

Araştırmacılara göre "hidrotermal sıvılaştırma" (HTL) adı verilen bir işlemle, insan dışkısını biyoham petrole ve nihayetinde sıvı yakıta dönüştürmek mümkün. Atık ürünler bir HTL reaktörüne yerleştiriliyor, yüksek basınca maruz bırakılıyor ve 348 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor.

Sadece 30 dakika süren işlem, başlangıç malzemesinin yaklaşık yüzde 60'ını petrole benzer şekilde kullanılabilen biyoyakıta dönüştürüyor. Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı bilim insanlarına göre, arıtma tesislerine kurulacak reaktörler sayesinde atıklardan yılda 30 milyon varil biyoham petrol üretilebilir.

Benzine para yetiştiremeyenlere müjde: Gelecekte arabalara yakıt olmaya aday 5 sıra dışı madde belli oldu

5) KAHVE TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER

İçerdiği kafein sayesinde insanlara enerji vermesiyle bilinen kahve otomobillere de güç sağlayabiliyor. Martin Bacon, 2010 yılında kahve ile çalışan modifiye edilmiş 1988 model Volkswagen Scirocco ile Londra'dan Manchester'a 337 kilometre giderek rekor kırmıştı.

Modifiye edilmiş araç, kahve telvelerini kömür ateşinde ısıtarak hidrojen gazı açığa çıkarıyor ve soğutulan gaz motoru çalıştırıyor. Daha sonra Ford P100 kamyonet ile yeni bir deneme yapan Bacon, saatte 105 kilometre hıza ulaşmayı başardı.

Uzmanlar, ortalama bir küçük kahve dükkanının atıklarından her gün litrelerce biyoyakıt üretilebileceğini öngörüyor.

