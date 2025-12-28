Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı! Türkiye’den iki il listeye girerek göğüsleri kabarttı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en güvenilir şehirleri CEOWORLD dergisi tarafından açıklandı. Listede dünyanın farklı ülkelerinden 50 şehir yer alırken, Türkiye’den ili ilimizin de listede yer alması milli gururu yaşattı. İster yaşamak, isterse sadece tatil yapmak olsun işte güvenle gidebileceğiniz o şehirler…
Güvenlik ihtiyacı insanların en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Mal ve can güvenliğinden emin olduğunda insanların hayat kalitesi artarken, dünyadan daha fazla keyif almaya başlıyor. İşte CEOWORKD de paylaştığı rapor ile 2025 yılının en güvenli şehirlerini kamuoyuna açıkladı. Pek çok konuda dünya ülkeleri ile yarışan Türkiye’den de iki şehrin listeye girmesi dikkatleri ülkemizin üzerine çekti.
Dünyanın en güvenilir şehirleri listesi hazırlanırken, sadece düşük suç oranlarına bakılmadı. Gelişmiş güvenlik altyapısı da güven konusunda skoru artıran en önemli faktörler arasında yer aldı. Titizlikle incelenen her bir şehir, güvenlik konusunda yüz üzerinden puanlandırıldı. 97,73 puanla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi dünyanın en güvenilir şehri oldu.
Suç istatistikleri ve güvenlik endekslerine bakılarak hazırlanan listede dikkat çeken başka bir detay ise körfez ülkelerinin ağırlıklı olduğu listede Avrupa ülkelerinin geride kalması oldu. Türkiye’den Ankara, İstanbul ve İzmir’in yer almadığı listede iki şehrin olması ise göğüsleri kabarttı. İşte yaşamak ve seyahat etmek için dünyanın en güvenilir şehirleri listesi…
1 NUMARA Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri -97.73
2 NUMARA Taipei - Tayvan - 97.5
3 NUMARA Doha - Katar - 97.35
4 NUMARA Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.04
5 NUMARA Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.03
6 NUMARA Ras al-Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri - 96.98
7 NUMARA Muskat - Umman - 96.93
8 NUMARA Lahey (Den Haag) - Hollanda - 96.89
9 NUMARA Bern - İsviçre - 96.79
10 NUMARA Münih - Almanya - 96.67
11 NUMARA Trondheim - Norveç - 96.15
12 NUMARA Ljubljana - Slovenya - 96.07
13 NUMARA Groningen - Hollanda - 95.93
14 NUMARA Zagreb - Hırvatistan - 95.79
15 NUMARA Hong Kong - Hong Kong (Çin) - 95.56
16 NUMARA Erivan - Ermenistan - 95.48
17 NUMARA Eindhoven - Hollanda - 94.94
18 NUMARA Quebec Şehri - Kanada - 94.9
19 NUMARA Cluj-Napoca - Romanya - 94.36
20 NUMARA Zürih - İsviçre - 94.35
21 NUMARA Tallinn - Estonya - 94.17
22 NUMARA Chiang Mai - Tayland - 94.13
23 NUMARA Singapur - Singapur – 94
24 NUMARA Basel - İsviçre - 93.68
25 NUMARA Tokyo - Japonya - 93.44
26 NUMARA Reykjavik - İzlanda - 93.27
27 NUMARA Seul - Güney Kore - 93.11
28 NUMARA Prag - Çek Cumhuriyeti - 93.08
29 NUMARA Helsinki - Finlandiya – 93
30 NUMARA Merida - Meksika - 92.74
31 NUMARA Bergen - Norveç - 92.54
32 NUMARA Tiflis - Georgia - 92.48
33 NUMARA Timişoara - Romanya - 92.37
34 NUMARA Braşov - Romanya - 92.28
35 NUMARA Varşova - Polonya - 92.19
36 NUMARA Brno - Çek Cumhuriyeti - 91.95
37 NUMARA Oakville - Kanada - 91.89
38 NUMARA Kopenhag - Danimarka - 91.84
39 NUMARA Eskişehir - Türkiye - 91.77
40 NUMARA Riyad - Suudi Arabistan - 91.43
41 NUMARA Tel Aviv-Yafo - İsrail - 91.15
42 NUMARA Lozan - İsviçre - 90.93
43 NUMARA Madrid - İspanya - 90.86
44 NUMARA Graz - Avusturya - 90.82
45 NUMARA Krakow (Krakow) - Polonya - 90.81
46 NUMARA Centilmen - Belçika - 90.75
47 NUMARA Shenzhen - Çin - 90.68
48 NUMARA Pekin - Çin - 90.61
49 NUMARA Antalya - Türkiye - 90.42
50 NUMARA Cidde - Suudi Arabistan - 90.39