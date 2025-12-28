Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı! Türkiye’den iki il listeye girerek göğüsleri kabarttı

Suç istatistikleri ve güvenlik endekslerine bakılarak hazırlanan listede dikkat çeken başka bir detay ise körfez ülkelerinin ağırlıklı olduğu listede Avrupa ülkelerinin geride kalması oldu. Türkiye’den Ankara, İstanbul ve İzmir’in yer almadığı listede iki şehrin olması ise göğüsleri kabarttı. İşte yaşamak ve seyahat etmek için dünyanın en güvenilir şehirleri listesi…