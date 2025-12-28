Menü Kapat
Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı! Türkiye’den iki il listeye girerek göğüsleri kabarttı

Aralık 28, 2025 13:45
Dünyanın en güvenilir şehirleri

Dünyanın en güvenilir şehirleri CEOWORLD dergisi tarafından açıklandı. Listede dünyanın farklı ülkelerinden 50 şehir yer alırken, Türkiye’den ili ilimizin de listede yer alması milli gururu yaşattı. İster yaşamak, isterse sadece tatil yapmak olsun işte güvenle gidebileceğiniz o şehirler…

gökdelen

Güvenlik ihtiyacı insanların en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Mal ve can güvenliğinden emin olduğunda insanların hayat kalitesi artarken, dünyadan daha fazla keyif almaya başlıyor. İşte CEOWORKD de paylaştığı rapor ile 2025 yılının en güvenli şehirlerini kamuoyuna açıkladı. Pek çok konuda dünya ülkeleri ile yarışan Türkiye’den de iki şehrin listeye girmesi dikkatleri ülkemizin üzerine çekti.

kalabalık

Dünyanın en güvenilir şehirleri listesi hazırlanırken, sadece düşük suç oranlarına bakılmadı. Gelişmiş güvenlik altyapısı da güven konusunda skoru artıran en önemli faktörler arasında yer aldı. Titizlikle incelenen her bir şehir, güvenlik konusunda yüz üzerinden puanlandırıldı. 97,73 puanla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi dünyanın en güvenilir şehri oldu.

İnsanlar

Suç istatistikleri ve güvenlik endekslerine bakılarak hazırlanan listede dikkat çeken başka bir detay ise körfez ülkelerinin ağırlıklı olduğu listede Avrupa ülkelerinin geride kalması oldu. Türkiye’den Ankara, İstanbul ve İzmir’in yer almadığı listede iki şehrin olması ise göğüsleri kabarttı. İşte yaşamak ve seyahat etmek için dünyanın en güvenilir şehirleri listesi…

Abu Dabi

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ŞEHİRLERİ 2025

1 NUMARA Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri -97.73

Taipei

2 NUMARA Taipei - Tayvan - 97.5

Doha

3 NUMARA Doha - Katar - 97.35

Ajman

4 NUMARA Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.04

Dubai

5 NUMARA Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.03

Ras al-Khaimah

6 NUMARA Ras al-Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri - 96.98

Muskat

7 NUMARA Muskat - Umman - 96.93

Lahey

8 NUMARA Lahey (Den Haag) - Hollanda - 96.89

Bern

9 NUMARA Bern - İsviçre - 96.79

Münih

10 NUMARA Münih - Almanya - 96.67

Trondheim

11 NUMARA Trondheim - Norveç - 96.15

Ljubljana

12 NUMARA Ljubljana - Slovenya - 96.07

Groningen

13 NUMARA Groningen - Hollanda - 95.93

Zagreb

14 NUMARA Zagreb - Hırvatistan - 95.79

Hong Kong

15 NUMARA Hong Kong - Hong Kong (Çin) - 95.56

Erivan

16 NUMARA Erivan - Ermenistan - 95.48

Eindhoven

17 NUMARA Eindhoven - Hollanda - 94.94

Quebec Şehri

18 NUMARA Quebec Şehri - Kanada - 94.9

Cluj-Napoca

19 NUMARA Cluj-Napoca - Romanya - 94.36

Zürih

20 NUMARA Zürih - İsviçre - 94.35

Tallinn

21 NUMARA Tallinn - Estonya - 94.17

Chiang Mai

22 NUMARA Chiang Mai - Tayland - 94.13

Singapur

23 NUMARA Singapur - Singapur – 94

Basel

24 NUMARA Basel - İsviçre - 93.68

Tokyo

25 NUMARA Tokyo - Japonya - 93.44

Reykjavik

26 NUMARA Reykjavik - İzlanda - 93.27

Seul

27 NUMARA Seul - Güney Kore - 93.11

Prag

28 NUMARA Prag - Çek Cumhuriyeti - 93.08

Helsinki

29 NUMARA Helsinki - Finlandiya – 93

Merida

30 NUMARA Merida - Meksika - 92.74

Bergen

31 NUMARA Bergen - Norveç - 92.54

Tiflis

32 NUMARA Tiflis - Georgia - 92.48

Timişoara

33 NUMARA Timişoara - Romanya - 92.37

Braşov

34 NUMARA Braşov - Romanya - 92.28

Varşova

35 NUMARA Varşova - Polonya - 92.19

Brno

36 NUMARA Brno - Çek Cumhuriyeti - 91.95

Oakville

37 NUMARA Oakville - Kanada - 91.89

Kopenhag

38 NUMARA Kopenhag - Danimarka - 91.84

Eskişehir

39 NUMARA Eskişehir - Türkiye - 91.77

Riyad

40 NUMARA Riyad - Suudi Arabistan - 91.43

Tel Aviv-Yafo

41 NUMARA Tel Aviv-Yafo - İsrail - 91.15

Lozan

42 NUMARA Lozan - İsviçre - 90.93

43 NUMARA Madrid - İspanya - 90.86

Graz

44 NUMARA Graz - Avusturya - 90.82

Krakow

45 NUMARA Krakow (Krakow) - Polonya - 90.81

Centilmen

46 NUMARA Centilmen - Belçika - 90.75

Shenzhen

47 NUMARA Shenzhen - Çin - 90.68

Pekin

48 NUMARA Pekin - Çin - 90.61

Antalya

49 NUMARA Antalya - Türkiye - 90.42

Cidde

50 NUMARA Cidde - Suudi Arabistan - 90.39

