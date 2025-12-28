Bilim insanlarından şaşırtan tavsiye: Haftada bir hamburger yiyin

Bilim insanları, iklim krizine karşı yıllardır et tüketiminin azaltılmasını önerse de Edinburgh Üniversitesi akademisyenleri konuya farklı bir boyut kazandırdı. Yapılan araştırmaya göre, eti diyetten tamamen çıkarmak yerine haftada sadece bir burger yiyecek kadar azaltmak, gezegen için "çevresel açıdan iyi" sonuçlar doğurabilir.

Araştırmacılara göre et tüketimini büyük ölçüde düşürmek, inek yetiştiriciliğinden kaynaklanan zararlı sera gazlarını önemli ölçüde azaltabilir. Ancak eti tamamen terk etmenin ise biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği belirtiliyor.

VEGANLARI KIZDIRACAK "GÜBRE" DETAYI

Çalışmanın temelinde, inek dışkısının ekosistemdeki kritik rolü yatıyor. Kuşlar ve yarasaların besin kaynağı olan böcek ve kelebek popülasyonları, büyük ölçüde inek gübresi sayesinde varlığını sürdürüyor.

Elde edilen verilere göre, 700 kilogramlık tek bir ineğin ürettiği gübre, 30 kırlangıcı doyurmaya yetecek kadar böceğin beslenmesine ve çoğalmasına olanak tanıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Alfy Gathorne-Hardy, The Times’a verdiği demeçte, "bazı etlerin çevresel açıdan iyi olduğu" bulgusunun veganlar için can sıkıcı olabileceğini kabul etti. Gathorne-Hardy, et üretimine bakış açısının değişmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Normalde et üretimine bakarken 'çevresel sınırlarımız dahilinde ne kadarını karşılayabiliriz?' diye soruyoruz. Ancak fark ettiğimiz şey şu ki, kimi et türlerinin oynadığı net ve olumlu bir rol var. İşte bu nedenle anlatıyı 'ne kadarını karşılayabiliriz'den, 'ne kadarına ihtiyacımız var'a çevirmeye çalışıyoruz."