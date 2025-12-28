Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

SONSUZ KAYDIRMA VE OTOMATİK OYNATMA MERCEK ALTINDA

Yeni yasa, sosyal medyada sıkça kullanılan bazı özellikleri doğrudan hedef alıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, beğeni sayıları ve algoritmalarla şekillenen içerik akışları bu kapsamda değerlendiriliyor. Kullanıcılar bu özelliklerden biriyle ilk kez karşılaştığında, eyalet tarafından belirlenen bir uyarı etiketi ekranda belirecek. Üstelik bu uyarılar tek seferlik değil; belirli aralıklarla yeniden gösterilecek. Yani kullanıcıya, “bir dur ve düşün” denilmek isteniyor.