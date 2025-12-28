Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de New York eyaleti, sosyal medya platformlarına bağımlılık riskine karşı uyarı etiketi koyma zorunluluğu getirdi. Amaç özellikle gençlerin ruh sağlığını korumak.
Amerika Birleşik Devletleri’nde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. New York eyaletinde, Vali Kathy Hochul’un imzasıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasaya göre, bağımlılık yapıcı özellikler barındıran platformlar, kullanıcılarını açık şekilde uyarmak zorunda olacak. Düzenleme, haziran ayında eyalet meclisinden geçmişti ve özellikle genç kullanıcıların ruh sağlığını korumayı hedefliyor.
Yeni yasa, sosyal medyada sıkça kullanılan bazı özellikleri doğrudan hedef alıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, beğeni sayıları ve algoritmalarla şekillenen içerik akışları bu kapsamda değerlendiriliyor. Kullanıcılar bu özelliklerden biriyle ilk kez karşılaştığında, eyalet tarafından belirlenen bir uyarı etiketi ekranda belirecek. Üstelik bu uyarılar tek seferlik değil; belirli aralıklarla yeniden gösterilecek. Yani kullanıcıya, “bir dur ve düşün” denilmek isteniyor.
Vali Hochul, yaptığı açıklamada New Yorkluların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Özellikle çocukların ve gençlerin, aşırı kullanımı teşvik eden sosyal medya özelliklerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Bu adım, geçen yıl ABD Genel Cerrahı’nın sosyal medyanın gençler üzerindeki anksiyete ve depresyon etkilerine işaret edeek uyarı etiketleri önerdiği çağrıyla da örtüşüyor.
Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri sadece New York’un gündeminde değil. Kaliforniya eyaletinde de benzer bir yasa tasarısı tartışılıyor. Küresel ölçekte ise daha sert önlemler dikkat çekiyor. Avustralya, çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan ilk ülke olurken, Danimarka da benzer düzenlemelere hazırlanıyor.