Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

Aralık 28, 2025 15:10
1
Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

ABD’de New York eyaleti, sosyal medya platformlarına bağımlılık riskine karşı uyarı etiketi koyma zorunluluğu getirdi. Amaç özellikle gençlerin ruh sağlığını korumak.

2
Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. New York eyaletinde, Vali Kathy Hochul’un imzasıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasaya göre, bağımlılık yapıcı özellikler barındıran platformlar, kullanıcılarını açık şekilde uyarmak zorunda olacak. Düzenleme, haziran ayında eyalet meclisinden geçmişti ve özellikle genç kullanıcıların ruh sağlığını korumayı hedefliyor.

3
Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

SONSUZ KAYDIRMA VE OTOMATİK OYNATMA MERCEK ALTINDA

Yeni yasa, sosyal medyada sıkça kullanılan bazı özellikleri doğrudan hedef alıyor. Sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, beğeni sayıları ve algoritmalarla şekillenen içerik akışları bu kapsamda değerlendiriliyor. Kullanıcılar bu özelliklerden biriyle ilk kez karşılaştığında, eyalet tarafından belirlenen bir uyarı etiketi ekranda belirecek. Üstelik bu uyarılar tek seferlik değil; belirli aralıklarla yeniden gösterilecek. Yani kullanıcıya, “bir dur ve düşün” denilmek isteniyor.

4
Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI ÖNCELİK KAZANDI

Vali Hochul, yaptığı açıklamada New Yorkluların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Özellikle çocukların ve gençlerin, aşırı kullanımı teşvik eden sosyal medya özelliklerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Bu adım, geçen yıl ABD Genel Cerrahı’nın sosyal medyanın gençler üzerindeki anksiyete ve depresyon etkilerine işaret edeek uyarı etiketleri önerdiği çağrıyla da örtüşüyor.

5
Sosyal medyaya uyarı etiketi zorunluluğu geliyor

DÜNYADA BENZER ADIMLAR HIZLANIYOR

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri sadece New York’un gündeminde değil. Kaliforniya eyaletinde de benzer bir yasa tasarısı tartışılıyor. Küresel ölçekte ise daha sert önlemler dikkat çekiyor. Avustralya, çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan ilk ülke olurken, Danimarka da benzer düzenlemelere hazırlanıyor.

