Almanya'ya giden Türk gözyaşları içinde dönüyor! 'Burada kalbim ağrıyor'

Türkiye'den birçok umutla Avrupa ülkelerine giden gençlerin çoğu pişman olup yurda geri dönüyor. Onlardan biri de Almanya'daki genç kız oldu. Gözyaşları içinde video çekerek sosyal medya hesabından paylaşann genç kız, Türkiye'ye dönmek istediğini belirterek, "Arkadaşlar biliyorsunuz öğrenci olarak buradaydım. Ama ben artık gitmeye karar verdim. Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor. Sürekli kalbimde bir ağrı var. Böyle başaramadığım için kendime çok kızıyorum, psikolojim kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.