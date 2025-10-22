HMGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

Hukuk fakültesi mezunlarının girdiği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İSYÖ) 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar HMGS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya bşaladı.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 23 EKİM?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre HMGS sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Sınavın sonuçlarının saat kaçta duyurulacağına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak genel olarak ÖSYM sınav sonuçlarını saat 09.00-12.00 arasında erişime açıyor. HMGS sınav sonuçlarının da bu saatler arasında duyurulması bekleniyor.

HMGS SONUÇ EKRANI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

HMGS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle bu sistemlere giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Sonuç belgesinde adayın puanı, dorğu ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ifadesi yer alacak.