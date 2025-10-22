Menü Kapat
19°
İstanbul'da hava kirliliği alarmı! İşte en kirli ve temiz ilçeler

Hava kirliliği dünya genelinde alarm veriyor. Her geçen yıl artan betonlaşma, yakılan sobadan çıkan duman ve trafik hava kirliliği insan hayatını tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İstanbul'un da havasının en kirli ve en temiz olduğu ilçeleri de belirlendi.

Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Alınan her nefeste hastalıklara hatta ölüme bile davetiye çıkarıyor.

İstanbul'da hava kirliliği alarmı! İşte en kirli ve temiz ilçeler

İKİ YILDA 127 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan bir araştırmaya göre ve semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Sadece iki yılda ülkemizde yaklaşık 127 bin kişi nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerinde.

İstanbul'da hava kirliliği alarmı! İşte en kirli ve temiz ilçeler

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normal bir günde bir insanın 15 kilogram hava soluduğunu dile getirdi.

İstanbul'da hava kirliliği alarmı! İşte en kirli ve temiz ilçeler

KALP DAMAR HASTALIKLARINA DAVETİYE

Toros, "Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere oradan kalp damar yoluyla tüm vücudumuza yayılıyor." dedi.

2023-2024 verilerine göre, megakentte hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler; Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak belirlendi.

İstanbul'da hava kirliliği alarmı! İşte en kirli ve temiz ilçeler

Havası en temiz ilçeler ise Büyükada, Şile ve Sarıyer.

Türkiye genelinde de en yüksek hava kirliliğine sahip şehirler Iğdır, Erzincan ve Kütahya oldu.

