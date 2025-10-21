Otomobil şarampole devrildi! Kaza anbean kameraya yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Fidanoğlu olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümle biten kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.