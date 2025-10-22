Ökkeş Bebek öldü mü? Herkes onu "Gülen Bebek" olarak tanıyordu: Taziye mesajları yağıyor

Sosyal medyada “Gülen bebek” olarak tanınan Ökkeş Bebek'in öldüğüne dair haberler büyük bir üzüntüyle karşılandı. Güler yüzüyle kısa sürede binlerce kişinin sevgisini kazanan Ökkeş Bebek'in ölümüne ilişkin henüz bir açıklama yok.

"MELEK OLDUN ÖKKEŞ"

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, “Melek oldun Ökkeş”, “Gülen yüzün hiç unutulmayacak” gibi paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

ÖKKEŞ BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Ökkeş bebeğin vefatına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Vatandaşlar, Ökkeş Bebek öldü mü?" ve "Ökkeş Bebek neden öldü?" gibi sorularının cevaplarını aramaya başladı.