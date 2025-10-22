Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor

Denizli'de 23 Ekim Perşembe günü yükselen jet uçak sesleri sonrası savaş uçakları neden uçuyor, ne oldu araması yükseldi. F16 jet uçak seslerini duyan vatandaşlar nedenini araştırdı.

Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
16:48
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
16:48

Perşembe günü öğle saatlerinde duyulan savaş uçak sesleri sonrasında 'de neden uçaklar uçuyor merak edildi.

DENİZLİ'DE SAVAŞ UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR?

Denizli'd 12.00 ve 17.00'de yükselen savaş uçak sesleri korku dolu anlara neden olurken sebebi belli oldu. ekibi cumartesi günü gerçekleştireceği öncesinde prova ve çevre tanıma uçuşu gerçekleştiriyor. Bu nedenle gökyüzünde görülüyor ve jet sesleri duyuluyor.

Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor

DENİZLİ SAVAŞ UÇAK SESLERİ SON DAKİKA

Solotürk ekibi perşembe günü 12.00 ve 17.00'de gerçekleştireceği uçuşları sosyal medya hesabından duyurdu. Çevre tanıma uçuşu yapmaları nedeniyle Denizli'de jet uçak sesleri yükseliyor.

"SOLOTÜRK, Denizli’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat : 12:00
Yer : Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor


Prova uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 17:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli"

Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor

DENİZLİ'DE F16 JETLER NEDEN UÇUYOR?

Solotürk ekibinin 25 Ekim günü gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirmesi nedeniyle jet uçak sesleri yükseliyor. Öğle saatlerinde duyulan savaş uçak sesleri endişeli anlara sebep oldu.

ETİKETLER
#denizli
#solotürk
#gösteri uçuşu
#Savaş Uçakları
#Prova Uçuşu
#Çevre Tanıma Uçuşu
#Aktüel
