Denizli’de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika 23 Ekim? F16 jet uçak sesleri yükseliyor

Perşembe günü öğle saatlerinde duyulan savaş uçak sesleri sonrasında Denizli'de neden uçaklar uçuyor merak edildi.

Denizli'd 12.00 ve 17.00'de yükselen savaş uçak sesleri korku dolu anlara neden olurken sebebi belli oldu. Solotürk ekibi cumartesi günü gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde prova ve çevre tanıma uçuşu gerçekleştiriyor. Bu nedenle gökyüzünde savaş uçakları görülüyor ve jet sesleri duyuluyor.

Solotürk ekibi perşembe günü 12.00 ve 17.00'de gerçekleştireceği uçuşları sosyal medya hesabından duyurdu. Çevre tanıma uçuşu yapmaları nedeniyle Denizli'de jet uçak sesleri yükseliyor.

"SOLOTÜRK, Denizli’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe

Saat : 12:00

Yer : Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli



Prova uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe

Saat: 17:00

Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli"

Solotürk ekibinin 25 Ekim günü gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirmesi nedeniyle jet uçak sesleri yükseliyor. Öğle saatlerinde duyulan savaş uçak sesleri endişeli anlara sebep oldu.