Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Solotürk ekibinin birbirinden özel gösterileri devam ederken şimdi de Denizli'de uçuş gösterisi gerçekleşecek. Eşsiz gösteriyi izlemek isteyenler ise Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede araştırmasına başladı.

Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu
22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 13:05

Tüm Türkiye'de gösteriler düzenleyen ekibi 25 Ekim'de 'de gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK DENİZLİ PAMUKKALE UÇAK GÖSTERİSİ NEREDE?

Solotürk ekibi bu kez de Denizli'de gösteri düzenleyecek. Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde yapılacak olan gösteriye binlerce kişinin katılması beklenirken olacak. 15.00'te yapılacak olan gösteriye tüm halkımız davetlidir notu ile çağrı yapıldı.

Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK DENİZLİ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

25 Ekim günü gerçekleşecek olan gösteri uçuşunun saati ve yeri belli oldu. 25 Ekim Cumartesi günü 15.00'te Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde gösteri yapılacak.

Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Sosyal medya hesabından gösteriyi duyuran Solotürk'ün ifadeleri şöyle oldu:

"SOLOTÜRK, Denizli’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat : 12:00
Yer : Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Prova uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 17:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli"

