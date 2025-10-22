Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Tüm Türkiye'de gösteriler düzenleyen Solotürk ekibi 25 Ekim'de Denizli'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK DENİZLİ PAMUKKALE UÇAK GÖSTERİSİ NEREDE?

Solotürk ekibi bu kez de Denizli'de gösteri düzenleyecek. Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde yapılacak olan gösteriye binlerce kişinin katılması beklenirken ücretsiz olacak. 15.00'te yapılacak olan gösteriye tüm halkımız davetlidir notu ile çağrı yapıldı.

SOLOTÜRK DENİZLİ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

25 Ekim günü gerçekleşecek olan gösteri uçuşunun saati ve yeri belli oldu. 25 Ekim Cumartesi günü 15.00'te Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde gösteri yapılacak.

Sosyal medya hesabından gösteriyi duyuran Solotürk'ün ifadeleri şöyle oldu:

"SOLOTÜRK, Denizli’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe

Saat : 12:00

Yer : Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Prova uçuşumuz:

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe

Saat: 17:00

Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli"