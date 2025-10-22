Solotürk Denizli Pamukkale uçak gösterisi nerede, ne zaman? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tüm Türkiye'de gösteriler düzenleyen Solotürk ekibi 25 Ekim'de Denizli'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Solotürk ekibi bu kez de Denizli'de gösteri düzenleyecek. Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde yapılacak olan gösteriye binlerce kişinin katılması beklenirken ücretsiz olacak. 15.00'te yapılacak olan gösteriye tüm halkımız davetlidir notu ile çağrı yapıldı.
25 Ekim günü gerçekleşecek olan gösteri uçuşunun saati ve yeri belli oldu. 25 Ekim Cumartesi günü 15.00'te Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet) bölgesinde gösteri yapılacak.
Sosyal medya hesabından gösteriyi duyuran Solotürk'ün ifadeleri şöyle oldu:
"SOLOTÜRK, Denizli’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.
Çevre tanıma uçuşumuz:
Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat : 12:00
Yer : Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli
Prova uçuşumuz:
Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 17:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli
Gösteri uçuşumuz:
Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Pamukkale Kocaçukur Natural Park (Pamukkale Travertenleri Önü - Gölet), Pamukkale/Denizli"