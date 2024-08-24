40 yıllık 'Windows Denetim Masası' kaldırılıyor! Yerine geçecek uygulama belli oldu

24 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:57

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden Windows, Denetim Masası uygulamasında bilgisayarın güvenlik özelliklerini açık kapatma, kullanıcı hesaplarını silme ve yönetme, sürücü ayarlarını değiştirme başta olmak üzere birçok özelliğini yönetmeyi sağlıyor. Ancak bu özellik yakında Windows'a veda edecek. Yerine geçecek uygulama ise oldukça tanıdık.

Microsoft, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, Denetim Masası'nın kullanımdan kaldırılacağını doğruladı. Kullanıcıların artık bilgisayar ayarlarını, daha modern ve akıcı bir deneyim sunan "Windows Ayarlar" uygulamasında yapacaklarını açıkladı.

WINDOWS DENETİM MASASI ÖZELLİKLERİ, 'AYARLAR'A AKTARILDI

Denetim Masası, Windows'un bir düzine ana sürümü boyunca gelişen birçok kişi için tanıdık bir araç olmaya devam ediyor. 2012 yılında Windows 8 ile tanıtılan Ayarlar uygulaması, zamanla Denetim Masası'nın birçok işlevini devralmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır Denetim Masası'nın kaldırılacağına dair söylentiler olsa da Microsoft resmi olarak bu haberi doğrulamamıştı. Son olarak üst düzey bir Microsoft yetkilisi, 2015 yılında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Ayarlar uygulamasının günün birinde Denetim Masası'nın yerini tamamen alacağını söylemişti.

Microsoft, yaptığı açıklamada Denetim Masası'nın uyumluluk nedenleriyle ve henüz taşınmamış bazı ayarlara erişim sağlamak için hâlâ mevcut olduğunu belirtirken, kullanıcılara mümkün olduğunda Ayarlar uygulamasını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Denetim Masası'nın kalıcılığı büyük ölçüde Microsoft'un henüz tam olarak çözemediği uyumluluk sorunlarından kaynaklanıyor. Zira azalan işlevselliğine rağmen Denetim Masası henüz Ayarlar uygulamasına entegre edilmemiş belirli özellikleri için hâlâ gerekliliğini koruyor.