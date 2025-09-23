Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini evinin garajında katletti

Ankara'da boşanma aşamasındaki erkek dehşet saçtı. Ayrılmak üzere olduğu eşinin 28 yaşındaki sevgilisi Emre Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini evinin garajında katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:25

Dün akşam 'ın Feridun Çelik Mahallesi'nde B.Ö. (31), aşamasındaki eşi H.Ö. (28) ile onun sevgilisi Emre Laçinkaya'nın (28) ikamet ettiği apartmanın önünde beklemeye başladı.

Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini evinin garajında katletti

6 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Durumu fark eden Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında çıktı. Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayan B.Ö. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Laçinkaya'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini evinin garajında katletti

KOMŞULARI YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI: HEP KAVGA EDİYORLARDI

Olayla ilgili konuşan çiftin komşularından Hülya İnci, "Kadın eşinden boşanmış. Sevgilisi ile 6 aydır bu apartmanda kiraladığı dairede ikamet ediyorlardı. Sessiz insanlardı. Duyduğumuza göre, kadının eski kocası, eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürmüş. Olaydan sonra hepimizin morali bozuldu. Kadın ile sevgilisi apartmana taşındıktan sonra sürekli kavga ediyorlardı" dedi.

Saldırganın, eşiyle barışma isteğinde olduğunu ileri süren bir diğer komşu ise "Kadın sevgilisiyle ve ilk evliliğinden olan çocuğuyla burada yaşıyormuş. İlk eşi barışmak istiyormuş. Apartman garajında kadının eski kocası bıçaklı saldırıda bulunmuş. Kadının sevgilisini bıçaklamış" dedi.

Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini evinin garajında katletti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da kavanoz içindeki uyuşturucu için operasyon
Arsa sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Dükkana ekskavatörle girdi: Yanıcı ve patlayıcı malzeme vardı, faciadan dönüldü
ETİKETLER
#boşanma
#kavga
#cinayet
#bıçaklama
#altındağ
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.