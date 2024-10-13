Arsa sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Dükkana ekskavatörle girdi: Yanıcı ve patlayıcı malzeme vardı, faciadan dönüldü

13 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:10

Bursa'da bir arsa sahibi, içinde kiracısı bulunan arsayı müteahhite verdi. Kiracının sözleşmesi sona ermemiş olmasına rağmen, arsa sahibi onu çıkarmak istedi. Kiracı arsayı boşaltmayı reddedince, arsa sahibi gece ekskavatörle arsaya girip her şeyi yıktı.

Bursa’da yaşayan İbrahim Çalışkan, 2007 yılında Osmangazi​ ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde kendi şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmek üzere bir arsa​ kiraladı. O tarihten bu yana kirasını düzenli ödeyen Çalışkan, bir ay önce arsanın mülk sahibi tarafından müteahhite verildiğini öğrendi.

Arsa sahibi, Çalışkan'dan arsayı boşaltmasını ve oraya konut inşa edileceğini söylediğinde, Çalışkan sözleşmesinin bitmediğini belirterek taşınmayı reddetti.

SABAH İŞYERİNE GELİNCE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Ancak sabah işyerine geldiğinde büyük bir şokla karşılaştı. İddiaya göre, arsa sahibi gece vakti ekskavatörle arsaya girip işyerini, içindeki eşyalarla birlikte yıktı. Olayın şokunu atlatan Çalışkan, en yakın polis merkezine giderek şikayette bulundu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ...

Dükkan içerisinde birçok yanıcı ve patlayıcı malzeme bulunduğunu belirten Çalışkan, “Su tesisatını patlatmışlar, elektrik kabloları ortaya saçılmış. İlk geldiğimizde korkudan giremedik. Elektriği hala kesemedik. Elektrikçi çağırıp sistemi kesip bu şekilde içeriye girmeyi düşünüyoruz. İçeride mutfağımız var, içinde tüp var. Ayrıca oksijen tüpleri var. Bunları biri bile yıkım esnasında patlasaydı neler olabileceğini bilmiyorum. Muhtemelen çok büyük bir facia olurdu" ifadelerini kullandı.