Kiracısını çıkaramayan Demet Akalın isyan bayrağını çekti! Kiracısı evden çıkınca ilk ne yapacağını paylaştı

30 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:08

Kiracı ev sahibi anlaşmazlığı yaşayan bir isim de şarkıcı Demet Akalın oldu. Kiracısının 35 bin TL değerindeki evinde 5 bin TL'ye oturduğunu belirten Demet Akalın, son paylaşımında, ""Kiracıyı çıkartırsam 1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım" dedi.

Son dönemde ünlü isimler kiracılarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle adliyenin yolunu tutuyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın​ oldu. Kiracısı çıkar çıkmaz evini öğrenciye 1 yıllık vereceğini söyleyerek sitem etti.

DEMET AKALIN'NIN BAŞI KİRACISIYLA DERTTE

Uzun süredir evinde oturan kirasıyla mahkemelik olan Demet Akalın isyan bayrağını çekti. "Nasıl yaptınız? Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" dedi.

Daha önce kiracısıyla yaşadığı tartışmadan bahseden Demet Akalın, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" dedi.