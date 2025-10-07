Yeni sevgili eski sevgiliyi katletti! Savunması şaşırttı

Adana'da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Olaya ilişkin edinilen yeni bilgilerde bir süre önce sevgilisinden ayrılan 40 yaşındaki Erdal Elik ayrılığı kabullenemedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde idari işlerde çalışan eski sevgilisi S.T.'yi rahatsız etmeye başladı. Bu süre içerisinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlıklarda görevli S.E. (48) ile aşk yaşamaya başladı. Bu sırada S.T., S.T., sevgilisi S.E. ile gezdiği sırada eski sevgilisi olan Erdal Elik ile karşılaştı. S.E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., Erdal Elik'i kolundan bıçakladı. Çok fazla kan kaybeden Elik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Elik kurtarılamadı.

Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaşanan olaydan kısa süre sonra şüpheli S.E.'yi yakaladı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YARALADIM"

Emniyetteki sorgusunda S.E., "Sevgilim S.T. ile yolda yürürken Erdal önümüzü kesti ve küfretti. Bize saldırdı, ben de kendimi korumak amacıyla kolundan yaraladım. Ona zarar vermek istemiyordum" iddiasında bulundu.

"YOLDA ÖNÜMÜZÜ KESTİ"

Görgü tanığı olarak ifadesi alınan S.T.'nin, Erdal Elik ile eskiden sevgili olduklarını belirtip, "Ayrıldım, peşimi bırakmadı. Beni rahatsız ettiği için daha önce polise başvurdum. Akşam da para çekmek için dışarı çıktım. Sevgilim S.E. beni korumak için yanımda geldi. Erdal yolda önümüzü kesti, tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

S.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.