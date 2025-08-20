Dehşete düşüren olay! Eski sevgilisini dövdü, ayırmak isteyen kişiyi bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler Yalova'da bir markette yaşandı. Zincir bir markette çalışan N.T. işyerine gelen eski erkek arkadaşı A.Y'nin saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşına tokat atan saldırgan daha sonra ise market içine girerek kadını dövmeye devam etti.

VATANDAŞLARA DA SALDIRDI

Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.