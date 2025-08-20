Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Komşular ihbar etti, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

İstanbul Esenyurt'ta apartmana yayılan kötü kokular üzerine girilen evde ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı. Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
09:30
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
09:35

Komşuların kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda komşular binaya yayılan kötü koku nedeniyle durumu ekiplere bildirdi.

Komşular ihbar etti, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadını yerde ölü buldu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. 58 yaşındaki kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve problemi olduğu iddia edildi.

Komşular ihbar etti, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 58 yaşındaki kadının kesin nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

