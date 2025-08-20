Komşular ihbar etti, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Komşuların kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda komşular binaya yayılan kötü koku nedeniyle durumu ekiplere bildirdi.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadını yerde ölü buldu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. 58 yaşındaki kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi.

Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 58 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.