Esenyurt'ta zehir tacirlerine operasyon! 305 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 98 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;
207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile
98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik
Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum"