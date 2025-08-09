Menü Kapat
30°
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlu olmak üzere toplam 11 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan suçlular arasında Daltonlar ve Banlılar isimli suç örgütlerine üye isimler de yer aldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ve ulusal seviyede aranan 11 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçlulardan 8'inin 'da yakalandığı, diğer 3 suçlunun ise , ve 'da yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı

"SUÇLULARIN ENSESİNDEYİZ, KAÇAMAYACAKLAR"

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı

"Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

  • 'Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ’da,
  • 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç’te,
  • Tasarlayarak öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan “Banlılar” organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan’da,
  • 'Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "EGM INTERPOL-EUROPOL ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar." mesajını paylaştı.

