30°
Gündem
Balıkesir depremi ile ilgili son durum! Bakanlar deprem bölgesinde açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Balıkesir depremi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, hasar tespiti için 50 ekip kurulduğunu bildirdi. Memişoğlu ise yaralılar ile ilgi son durumu paylaştı. Memişoğlu, "52 başvuru var, 29'u yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı, 9'u taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Balıkesir - Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son durumu paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Dün akşamki olur olmaz tüm kurumlarımız süratle buraya geldi. Her depremden hemen sonra sahada ekiplerimiz tarama yaptı. Kulağımız 112'ye vatandaşın yapacağı ihbardaydı. Sındırgı'da 1 bina yıkıldı. 4 vatandaş ekiplerce oradan kurtarıldı maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASAR TESPİTİ İÇİN 50 EKİP KURULDU

Yaralılarla ilgili süreci sağlık bakanımız son durumu paylaşacak. Bu sabah erken saatlerde AFAD ve onun koordinasyonunda ilgili çalışma gruplarının her biri iş başı yaptı. Hasar tespiti ile ilgili çevre müdürlüğümüz tarafından hasar tespiti için 50 ekip kuruldu. Zarar tespiti için 30 ekip iş başı yaptı. İlk andan itibaren beslenme çalışmalarında Kızılay'ımız, STK'lar, belediyeler görev aldı kendilerini tebrik ediyorum.

"HASTANEYE 52 KİŞİ BAŞVURDU"

Bakan Memişoğlu ise şunları kaydetti:

52 başvuru var, 29'u yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı, 9'u taburcu edildi. 3'ü direkt deprem etkisiyle olmak üzere 10 yaralımız var şu an, durumları iyi.

ETİKETLER
#kurtarma
#afet
#Deprem
#112 Acil Yardı
#Sındırgı
#Hasar Tespiti
#Gündem
