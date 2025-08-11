Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve artçıları büyük paniğe neden oldu. Depremden etkilenen mahalle sakinleri arteş yakarak geceyi sokaklarda geçirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
09:48
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
09:58

Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki İstanbul, Bursa ve İzmir'den de şiddetli şekilde hissedildi. 100'ü aşan artçılar gece boyu devam ederken, vatandaşlar evlerine adım bile atamadı. Alacaatlı ile 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızılgür mahallelerinde yaşayanlar ateş yakarak geceyi sokakta geçirdi.

Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı

49 YILLIK CAMİDE HASAR OLUŞTU

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki 49 yıllık caminin minaresi de deprem sebebiyle yıkıldı.

AA ekibince, dronla görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövdenin sokağa devrildiği görüldü.

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini, çocukken inşaatında çalıştığını söyledi.

Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı

"HER YER HARABE OLMUŞ"

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirtti.

Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı

Cennet Turgut da evlerinde çatlakların oluştuğunu, sarsıntılardan dolayı korktuklarını ve eve geçmeleri konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

"SALLANMAYA BAŞLADIK, ŞOKE OLDUK"

Stadyumda sabahlayanlardan Hasan Umur da hiç ummadıkları bir anda depremle yüzleştiklerini belirterek, "Her yer sallanmaya başladı. Bardaklar, tabaklar, her şey yere döküldü. Şoke olduk." dedi.

Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı
TGRT Haber
