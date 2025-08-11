Balıkesir depremi sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi! Kimse evine adım atamadı

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'den de şiddetli şekilde hissedildi. 100'ü aşan artçılar gece boyu devam ederken, vatandaşlar evlerine adım bile atamadı. Alacaatlı ile 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızılgür mahallelerinde yaşayanlar ateş yakarak geceyi sokakta geçirdi.

49 YILLIK CAMİDE HASAR OLUŞTU

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki 49 yıllık caminin minaresi de deprem sebebiyle yıkıldı.

AA ekibince, dronla görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövdenin sokağa devrildiği görüldü.

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini, çocukken inşaatında çalıştığını söyledi.

"HER YER HARABE OLMUŞ"

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirtti.

Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Cennet Turgut da evlerinde çatlakların oluştuğunu, sarsıntılardan dolayı korktuklarını ve eve geçmeleri konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

"SALLANMAYA BAŞLADIK, ŞOKE OLDUK"

Stadyumda sabahlayanlardan Hasan Umur da hiç ummadıkları bir anda depremle yüzleştiklerini belirterek, "Her yer sallanmaya başladı. Bardaklar, tabaklar, her şey yere döküldü. Şoke olduk." dedi.