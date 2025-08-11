Menü Kapat
SON DAKİKA!
Balıkesir deprem ölen var mı, kim? Ünlü oyuncunun amcası hayatını kaybetti

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 16 binada yıkım meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Balıkesir deprem ölen var mı, kim sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hayatını kaybeden vatandaşın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar Balıkesir deprem ölen var mı, kim sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

BALIKESİR DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalara göre depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 29 vatandaşın ise yaralandığı, yaralıların durumunun ağır olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BALIKESİR DEPREMDE ÖLEN KİM?

Balıkesir'de meydana gelen depremde ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Depremin şiddetiyle yıkılan binanın enkazında kalan Nihat Önbaş'ın sağ olarak kurtarıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Oyuncu Eylül Tumbar yaptığı açıklamada "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. Yine de destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#türkiye
#ölüm
#balıkesir
#yaralılar
#Deprem
#Sındırgı
#Fußballspieler
#Aktüel
