Balıkesir depremi İstanbul'u etkiler mi? Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken bazı ilçelerde de okullar tatil edildi. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Yaşanan şiddetli depremin ardından akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi?' sorusuna cevap verdi.

"ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

Görür paylaşımda "Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.