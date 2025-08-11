Balıkesir'de şiddetli deprem! Osman Bektaş dikkat diyerek o ili uyardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. Binlerce vatandaş panikle sokaklara döküldü, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

MANİSA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan depremin ardından ise gözler uzman isimlere çevrildi. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bektaş, son açıklamasında Manisa'yı uyardı.

Bektaşın açıklaması şu şekilde:

"Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisa'ya dikkat!"