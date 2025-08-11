Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir'de şiddetli deprem! Osman Bektaş dikkat diyerek o ili uyardı

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik şiddetli deprem paniğe neden oldu. Birçok vatandaş geceyi dışarda geçirirken, bazı ilçelerde de okullar tatil edildi. Yaşanan büyük depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama geldi. Uzman isim dikkat' diyerek bir ili uyardı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
08:13
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
08:19

'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Yaşanan deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. Binlerce vatandaş panikle sokaklara döküldü, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Balıkesir'de şiddetli deprem! Osman Bektaş dikkat diyerek o ili uyardı

MANİSA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan depremin ardından ise gözler uzman isimlere çevrildi. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bektaş, son açıklamasında 'yı uyardı.

Balıkesir'de şiddetli deprem! Osman Bektaş dikkat diyerek o ili uyardı

Bektaşın açıklaması şu şekilde:

"Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisa'ya dikkat!"

Balıkesir'de şiddetli deprem! Osman Bektaş dikkat diyerek o ili uyardı
