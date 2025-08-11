Balıkesir'deki şiddetli depremin artçıları 100'ü aştı: Dakika başı sarsıntı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından yüzlerce artçı deprem kaydedildi.

84 ARTÇI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti.

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da 3.3, 02.57'de 3.6, 04.00'te 4.1, 04.55'te 4.4'le sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.