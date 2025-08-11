Balıkesir depreminde hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren vatandaşın ismi Nihat Önbaş olarak açıklandı. 81 yaşındaki adam önce yaralı olarak kurtarılmış ancak hastanede kurtarılamamıştı.

Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi. 81 yaşındaki merhum Önbaş'ın cenazesi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise depremde kolunun kırıldığı öğrenildi.