TGRT Haber
30°
Gündem
Editor
Editor
 Banu İriç

Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkımın boyutu havadan görüldü

Balıkesir depremi sonrası yıkılan binalarda çalışmalar sürüyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazının durumu havadan görüntülendi. Sarsıntıda 16 yıkık bina olduğu tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
04:10
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
04:15

Sındırgı merkez üssü olan 6,1'lik depremde 3 katlı binanın son hali havadan görüldü. sonrası yapılan incelemelerde 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı bina tespit edildi. altında kalan 4 vatandaş kurtarıldı, 2 vatandaş ise kendi imkânlarıyla çıktı.

Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkımın boyutu havadan görüldü

16 YIKIK BİNANIN 4'ÜNDE YAŞAM VARDI

Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçede ayrıca 16 yıkık bina belirlendi. Bunlardan 12’sinin metruk olduğu, 4’ünde yaşam bulunduğu, ancak bu binalarda oturanların da kendi imkânlarıyla çıktığı öğrenildi. Depremde iki cami minaresi yıkılırken, 29 kişi yaralandı, ağır yaralı bulunmadığı bildirildi. Ekipler, 68 kırsal mahallede tarama çalışması yaptı, arama-kurtarma gerektiren başka bir nokta tespit edilmedi. İlçede elektrik, su ve doğal gaz kesintisinin olmadığı kaydedildi.

Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkımın boyutu havadan görüldü

ENKAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yetkililer, vatandaşların gözle görülür hasar bulunan binalara girmemeleri gerektiğini belirterek, stadyum başta olmak üzere toplanma alanlarında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği enkazdaki çalışmalar ise dronla havadan görüntülendi.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#balıkesir
#enkaz
#Deprem
#Sındırgı
#Yıkık Bina
#Gündem
TGRT Haber
