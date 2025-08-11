Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkımın boyutu havadan görüldü

Balıkesir Sındırgı merkez üssü olan 6,1'lik depremde 3 katlı binanın son hali havadan görüldü. Deprem sonrası yapılan incelemelerde 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı bina tespit edildi. Enkaz altında kalan 4 vatandaş kurtarıldı, 2 vatandaş ise kendi imkânlarıyla çıktı.

16 YIKIK BİNANIN 4'ÜNDE YAŞAM VARDI

Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçede ayrıca 16 yıkık bina belirlendi. Bunlardan 12’sinin metruk olduğu, 4’ünde yaşam bulunduğu, ancak bu binalarda oturanların da kendi imkânlarıyla çıktığı öğrenildi. Depremde iki cami minaresi yıkılırken, 29 kişi yaralandı, ağır yaralı bulunmadığı bildirildi. Ekipler, 68 kırsal mahallede tarama çalışması yaptı, arama-kurtarma gerektiren başka bir nokta tespit edilmedi. İlçede elektrik, su ve doğal gaz kesintisinin olmadığı kaydedildi.

ENKAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yetkililer, vatandaşların gözle görülür hasar bulunan binalara girmemeleri gerektiğini belirterek, stadyum başta olmak üzere toplanma alanlarında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği enkazdaki çalışmalar ise dronla havadan görüntülendi.