Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Dumanlar içinde Balıkesir'deki deprem anını anlattılar: 'İzmir'de de yaşadım ama bu çok şiddetliydi'

Balıkesir'deki deprem sonrası korkuyu yaşayan insanlar bu anları unutamıyor. Eşyaları devrilen, dumanlar arasında sokağa kendini atmaya çalışan insanlar yaşadıklarını anlattı. İzmir depremini de yaşayan bir tanık Balıkesir depreminin daha kötü olduğunu anlattı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
03:17
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
03:22

Balıkesir depremini hisseden vatandaşlar korkuyu hala atlatamadı. Sarsıntıyı hisseder hissetmez sokağa çıkan insanlar evdeki hasarı ve hissettiklerini anlattı. Bir vatandaş İzmir depremiyle kıyaslayarak daha kötü olduğunu söyledi.

Dumanlar içinde Balıkesir'deki deprem anını anlattılar: 'İzmir'de de yaşadım ama bu çok şiddetliydi'

"İZMİR'DE DA YAŞAMIŞTIM AMA BU ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar o anları anlattı. Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki çalışmalar sürüyor. Yıkılan söz konusu binanın yakınındaki başka bir 3 katlı apartmanın zemin katında eşiyle yaşayan Yusuf Ayhan, AA muhabirine, evinin salonunda televizyon izlerken depreme yakalandığını, sarsıntı nedeniyle evdeki televizyon ile sehpanın düştüğünü söyledi.

Eşiyle halindeyken evlerini terk ettiklerini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi."

Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Dumanlar içinde Balıkesir'deki deprem anını anlattılar: 'İzmir'de de yaşadım ama bu çok şiddetliydi'

"EVDEN İNERKEN DUMANLAR YÜKSELDİ"

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok ise sarsıntının ardından komşu binanın halini görüp arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

anında evinde çay içtiğini dile getiren Altınok, "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi. O esnada üstümde gömlek ve ayağımda terlik yoktu. O şekilde indim." diye konuştu.

Bu arada, deprem anı bir avukatlık ofisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

