Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Yalova gibi illerde de hissedildi. Deprem sonrası yıkılan binalar olduğu bildirildi. Sarsıntı sonrası peş peşe artçı depremlerin yaşandığı kentteki durumla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 21:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldiğini bildirdi. Saat 19.53'te kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurduğu deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar yapıldı. Açıklamalarda saha tarama çalışmalarının başlandığına işaret edildi.

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sındırgı'da büyük korku ve paniğe olan 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Çanakkale gibi illerde de yakından hissedildi.

AFAD VE YARDIM EKİPLERİ BÖLGEDE

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar resmi kaynaklardan veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ancak bazı evlerin hasar gördüğü ve yıkıldığı yönünde yerel bilgiler geliyor. Ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor.

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

YIKILAN BİNALAR VAR

Deprem sonrası Balıkesir'de yıkılan binalar olduğu bildirildi. Yıkılan binaların çevresinde güvenlik tedbirleri alınarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANI: YIKILAN BİNALAR VAR

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, TGRT Haber yayınına bağlanarak ilçedeki durumu aktardı. Sak, yıkılan binaların olduğuna dikkat çekerek can kaybının olmadığını ve 10'a yakın binanın yıkıldığını bildirdi. Sak ayrıca 6 kişinin bulunduğu bir binadan 4 vatandaşın kurtarıldığını ve 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Yetkililerden hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmesi önerildi.

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1954589888763871670

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: DERHAL SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Yerlikaya bir açıklama daha yaparak yıkılan bina hakkında "Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1954589809319792813

ULAŞTIRMA BAKANI: HABERLEŞMEDE KESİNTİ YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da deprem sırasında herhangi bir haberleşme sorunu olup olmadığıyla ilgili açıklamada bulundu. Uraloğlu "Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun…" ifadeleriyle yaptığı paylaşımından sonra yeni bir paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

"Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."

https://x.com/a_uraloglu/status/1954602061972283540

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

6.1'lik deprem sonrası Sındırgı'nın merkez üssü olduğu çok sayıda yaşandı. AFAD'ın verilerine göre sırasıyla 3.7, 4.6, 4.1 ve 4 büyüklüklerindeki artçı sarsıntılar kısa aralıklarla kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
ETİKETLER
#afad
#balıkesir
#artçı deprem
#can kaybı
#Deprem
#Sındırgı
#Bina Hasarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.