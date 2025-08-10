Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 19.53'te kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurduğu deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar yapıldı. Açıklamalarda saha tarama çalışmalarının başlandığına işaret edildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sındırgı'da büyük korku ve paniğe olan 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Çanakkale gibi illerde de yakından hissedildi.

AFAD VE YARDIM EKİPLERİ BÖLGEDE

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar resmi kaynaklardan can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ancak bazı evlerin hasar gördüğü ve yıkıldığı yönünde yerel bilgiler geliyor. Ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor.

YIKILAN BİNALAR VAR

Deprem sonrası Balıkesir'de yıkılan binalar olduğu bildirildi. Yıkılan binaların çevresinde güvenlik tedbirleri alınarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANI: YIKILAN BİNALAR VAR

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, TGRT Haber yayınına bağlanarak ilçedeki durumu aktardı. Sak, yıkılan binaların olduğuna dikkat çekerek can kaybının olmadığını ve 10'a yakın binanın yıkıldığını bildirdi. Sak ayrıca 6 kişinin bulunduğu bir binadan 4 vatandaşın kurtarıldığını ve 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Yetkililerden hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmesi önerildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: DERHAL SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Yerlikaya bir açıklama daha yaparak yıkılan bina hakkında "Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANI: HABERLEŞMEDE KESİNTİ YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da deprem sırasında herhangi bir haberleşme sorunu olup olmadığıyla ilgili açıklamada bulundu. Uraloğlu "Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun…" ifadeleriyle yaptığı paylaşımından sonra yeni bir paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

"Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

6.1'lik deprem sonrası Sındırgı'nın merkez üssü olduğu çok sayıda artçı deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre sırasıyla 3.7, 4.6, 4.1 ve 4 büyüklüklerindeki artçı sarsıntılar kısa aralıklarla kaydedildi.