Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Yurt genelinde hakim olan kavurucu sıcaklar yeni haftada da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların azalacağını, güney kesimlerinde ise artacağını bildirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 15:53

Türkiye'nin hem doğusu hem de batısı kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Kavurucu havalara sağanak ve arası verilse de yeni haftada sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftanın hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son verilere göre; kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar düşecek, güneyde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 'da 33 ila 34, 'da 30 ila 32 ve 'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıcaktan kavrulan işçiler maydanoz havuzunda serinledi
O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı
Sıcak havaya elektrik telleri de dayanamadı! Havai fişek gibi patladılar
ETİKETLER
#yağış
#sıcak hava dalgası
#fırtına
#Hava Durumu
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.