Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Uzman isim gün vererek uyardı: 'Dışarı çıkmayın'

Türkiye'nin hem doğusu hem de batısı kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Kavurucu havalara sağanak ve fırtına arası verilse de yeni haftada sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftanın hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son verilere göre; kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar düşecek, güneyde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.