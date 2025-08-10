O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar nefes aldırmıyor. Vatandaşlar kendini sahil ve parklara atarken, sıcak hava dalgasını en çok hisseden illerin başında gelen Adana'da ise 96 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Adanalılar güneş batsa bile bir türlü serinleyemiyor.

NEM ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Gece nem oranı yüzde 100'e ulaştı. Nem nedeniyle vatandaşlar nefes almakta bile güçlük çekti. Sabahın ilk saatlerinde bile yüzde 56 olduğu için sıcaklık 33 derece olmasına rağmen hissedilen sıcaklık 40 derece.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Sıcaklığın hafta sonundan itibaren 12 derece birden düşerek 34 dereceye kadar ineceği bildirildi.