TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasını Adana'yı kavurdu. Kentte 96 yılın en sıcak günleri yaşanırken, nem oranı yüzde 100'e ulaştı. Meteoroloji ise kavurucu sıcakların biteceği günü açıkladı.

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 11:15

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar nefes aldırmıyor. Vatandaşlar kendini sahil ve parklara atarken, sıcak hava dalgasını en çok hisseden illerin başında gelen 'da ise 96 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Adanalılar güneş batsa bile bir türlü serinleyemiyor.

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı

NEM ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Gece yüzde 100'e ulaştı. Nem nedeniyle vatandaşlar nefes almakta bile güçlük çekti. Sabahın ilk saatlerinde bile yüzde 56 olduğu için sıcaklık 33 derece olmasına rağmen hissedilen sıcaklık 40 derece.

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Sıcaklığın hafta sonundan itibaren 12 derece birden düşerek 34 dereceye kadar ineceği bildirildi.

O ilde sıcaklık rekoru kırıldı! 96 yılın en zor günleri: Nem yüzde 100'e ulaştı
