Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yeni bir sıcak hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde yeniden etkili olacak.
Yapılan son hava tahminlerine göre; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Sıcaklık pazar günü 1 ila 3 derece artacak.
Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 5 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ile 8 derece, Marmara, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.