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 | Onur Kaya

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar yurt genelinde 3 derece artacak. Uzmanlar aşırı sıcak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı saat 11.00 ile 16.00 arasında gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısını yapıyor. 2 ilde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yeni bir bugünden itibaren yurt genelinde yeniden etkili olacak.

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Yapılan son hava tahminlerine göre; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden , bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Sıcaklık pazar günü 1 ila 3 derece artacak.

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 5 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ile 8 derece, Marmara, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

TERMOMETRE 40 DERECEYİ GÖRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın 'da 34 ila 36 derece, 'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

2 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 44°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 44°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık
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#sıcaklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava dalgası
#Hava Durumu
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
#Gündem
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