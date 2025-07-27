Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yeni bir sıcak hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde yeniden etkili olacak.

SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Yapılan son hava tahminlerine göre; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Sıcaklık pazar günü 1 ila 3 derece artacak.

Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 5 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ile 8 derece, Marmara, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

TERMOMETRE 40 DERECEYİ GÖRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.

2 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 44°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 40°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.