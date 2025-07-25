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 | Onur Kaya

Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

Türkiye'de günledir fön rüzgarlarının etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, bugünden itibaren bazı bölgelerde düşüşe geçecek. Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre 8 ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca 6 bölgede etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 08:37

Genel Müdürlüğü 25 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Günlerdir bunaltıcı sıcağın etkili olduğu bazı bölgelerde havalar birkaç derece soğuyacak. Özellikle batı ve güneydoğu illerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 2 bölge için ise sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde düşüşe geçecek. Ancak sıcaklık pazar gününden itibaren yeniden artacak.

Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor
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8 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (25 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 46°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 44°C Az bulutlu ve açık
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