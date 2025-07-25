Meteoroloji 8 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Günlerdir bunaltıcı sıcağın etkili olduğu bazı bölgelerde havalar birkaç derece soğuyacak. Özellikle batı ve güneydoğu illerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 2 bölge için ise sağanak alarmı verildi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde düşüşe geçecek. Ancak sıcaklık pazar gününden itibaren yeniden artacak.

8 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (25 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.