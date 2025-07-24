Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Türkiye Afrika sıcaklarıyla kavruluyor. Dün yurdun yarısından fazlasında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkarken perşembe günü için de kritik uyarılar geldi.

SICAK BUNALTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 derecelere ulaşacak.

6 İLDE SAĞANAK VAR

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden özellikle orman yangınının olduğu bölgelerde ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (24 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.