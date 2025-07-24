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 | Onur Kaya

Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Fön rüzgarlarıyla birleşen sıcak hava vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, perşembe günü hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı açıklanırken, 6 il için de sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 08:48

Afrika sıcaklarıyla kavruluyor. Dün yurdun yarısından fazlasında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkarken perşembe günü için de kritik uyarılar geldi.

SICAK BUNALTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Temmuz 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 'da hissedilen sıcaklık 40 derecelere ulaşacak.

Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

6 İLDE SAĞANAK VAR

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden özellikle orman yangınının olduğu bölgelerde ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (24 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
  • Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 36°C Az bulutlu
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 31°C Parçalı bulutlu
  • MALATYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık
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