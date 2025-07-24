Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman işçisi ile 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Ormanlarla beraber yürekleri de yakan Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgenindeki alevleri kontrol altına almak için çalışmalar yoğun biçimde devam ederken, yangının yaklaştığı Bursa'da büyükşehir belediyesinden vatandaşlara kül yağmuru uyarısı geldi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Orman yangınlarının ardından Bursa'da duman kokusu ve kül etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle duman gökyüzünü kaplarken, havada ise kokusu genizleri yaktı.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Dumanlar birçok ilçede etkisini gösterirken, İnegöl ilçesinde araçlar ve evler küle büründü. Keles ilçesinde de duman sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

BELEDİYEDEN BURSALILARA UYARI

10 görevlinin şehit olduğu orman yangınlarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi uyarı niteliğinde açıklamada bulundu. Yangının Bursa sınırına yaklaştığı vatandaşların panik yapmaması ancak tedbirli olması hususunda uyarı yaptı. Bursalıların bu gece gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları istenen açıklamada şöyle denildi:

YANGIN 3 İLÇEYE DOĞRU İLERLİYOR

"Bilecik'te devam eden Yenişehir ve İnegöl ilçelerimize doğru ilerleyen yangın sebebiyle özellikle rüzgarında etkisiyle kentimizin doğusundaki bazı ilçelerimizde kül yağışı gözlemlenmektedir. Yangın yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir.

"KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN"

Vatandaşlarımızdan ricamız sıcak havaya rağmen cam ve kapılarını kapalı tutmaları. Balkon pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurmamaları. Solunum yolu hassasiyeti olan vatandaşlarımızın maske kullanmaları. Gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri, gözlemledikleri herhangi bir riski 112 acil çağrı merkezine bildirmeleridir."