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 | Onur Kaya

Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

10 orman işçisinin ölümüne neden olan Eskişehir-Kütahya-Bilecik üçgenindeki orman yangınları Bursa sınırına yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangından önce kül ve dumanlar geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kül yağmuruna karşı vatandaşları uyardı. Gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten belediye, kapı ve pencerelerin de kapatılması çağrısını yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 05:09

Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman işçisi ile 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Ormanlarla beraber yürekleri de yakan Eskişehir, Kütahya ve üçgenindeki alevleri kontrol altına almak için çalışmalar yoğun biçimde devam ederken, yangının yaklaştığı 'da büyükşehir belediyesinden vatandaşlara kül yağmuru uyarısı geldi.

Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Orman yangınlarının ardından Bursa'da kokusu ve kül etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle duman gökyüzünü kaplarken, havada ise kokusu genizleri yaktı.

Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Dumanlar birçok ilçede etkisini gösterirken, İnegöl ilçesinde araçlar ve evler küle büründü. Keles ilçesinde de duman sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

BELEDİYEDEN BURSALILARA UYARI

10 görevlinin şehit olduğu orman yangınlarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi uyarı niteliğinde açıklamada bulundu. Yangının Bursa sınırına yaklaştığı vatandaşların panik yapmaması ancak tedbirli olması hususunda uyarı yaptı. Bursalıların bu gece gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları istenen açıklamada şöyle denildi:

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YANGIN 3 İLÇEYE DOĞRU İLERLİYOR

"Bilecik'te devam eden Yenişehir ve İnegöl ilçelerimize doğru ilerleyen yangın sebebiyle özellikle rüzgarında etkisiyle kentimizin doğusundaki bazı ilçelerimizde kül yağışı gözlemlenmektedir. Yangın yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir.

Belediyeden kül yağmuru uyarısı: Dışarı çıkmayın, kapı ve pencereleri kapatın

"KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN"

Vatandaşlarımızdan ricamız sıcak havaya rağmen cam ve kapılarını kapalı tutmaları. Balkon pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurmamaları. Solunum yolu hassasiyeti olan vatandaşlarımızın maske kullanmaları. Gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri, gözlemledikleri herhangi bir riski 112 acil çağrı merkezine bildirmeleridir."

ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
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#Kültür Aş
#Kütаhyа
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