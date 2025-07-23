Eskişehir'de 10 orman işçisi şehit oldu! Art arda taziye mesajları...

Türkiye’de birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Orman işçileri, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangının söndürülmesinde büyük emek harcıyor. Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karabük’te başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin 23 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ALEVLER 7 KÖYE SIÇRADI

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Alevler 7 köyde olumsuz etkiye neden oldu.

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

ESKİŞEHİR’DEN ACI HABER

Eskişehir'deki orman yangınında alevler arasında mahsur kalan 10 orman işçisi ve 1 yangın söndürme gönüllüsü şehit oldu. AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz" dedi.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şehitlerimize başsağlığı diledi. Numan Kurtulmuş, ‘’Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

https://x.com/NumanKurtulmus/status/1948080399034327270

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Eskişehir'de "Yeşil Vatan"ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.

https://x.com/omerrcelik/status/1948081157037269503

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj:

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

https://x.com/RTErdogan/status/1948089122792395240

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1948086136431378738

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:

Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı.

Yeşil Vatan uğruna can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

https://x.com/aBayraktar1/status/1948087393346617396

Adalet Bakanı Tunç:

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum.

https://x.com/yilmaztunc/status/1948094754278789274