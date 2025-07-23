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 | Murat Makas

Eskişehir orman yangınlarında üzücü haber! Bakan Yumaklı yarını işaret etti, tüm Türkiye'yi uyardı

Eskişehir'de Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, 10 orman emekçimiz şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şehitlerimize başsağlığı dileyerek tüm Türkiye'ye seslendi. Bakan Yumaklı yarın oluşacak hava derecesine dikkat çekti.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 21:28

Birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele sürerken 'den acı haber geldi. ’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken 10 orman emekçisi oldu. Yangında 14 yaralının ise tedavisi sürüyor. Kahramanca mücadele eden orman işçilerimiz için peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Eskişehir orman yangınlarında üzücü haber! Bakan Yumaklı yarını işaret etti, tüm Türkiye'yi uyardı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlı sosyal medyadan, ''Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz'' demişti.

Eskişehir orman yangınlarında üzücü haber! Bakan Yumaklı yarını işaret etti, tüm Türkiye'yi uyardı

BAKAN YUMAKLI'DAN TÜM TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, ‘’Rüzgarın alevleri çevirmesiyle 5 orman çalışanı, 5 akut mensubu kardeşimizi kaybettik. Milletimizin başı saolsun. Bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Havalar aşırı sıcak etkisi gösteriyor. Karabük’te 2, Sakarya’da 2, Eskişehir’de 1, Bilecik’te 1, Manisa’da 1 orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımız teyakkuzda olsun.’’ dedi.

Eskişehir orman yangınlarında üzücü haber! Bakan Yumaklı yarını işaret etti, tüm Türkiye'yi uyardı
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ETİKETLER
#orman yangını
#eskişehir
#şehit
#afet
#seyitgazi
#Gündem
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