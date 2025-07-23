Türkiye her yaz olduğu gibi bu yaz da yangınlarla boğuşuyor. Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karabük’te başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alanlara yayılıyor. Yangın bölgelerinde seferber olan ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, kontrol altına alınan yangınlar şiddetli rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin 23 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İşte Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karabük’te orman yangınlarında son durum…



