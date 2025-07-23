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23.07.2025

ALEVLER 4 İLİMİZİ SARDI

Türkiye her yaz olduğu gibi bu yaz da yangınlarla boğuşuyor. Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karabük’te başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alanlara yayılıyor. Yangın bölgelerinde seferber olan ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, kontrol altına alınan yangınlar şiddetli rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin 23 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.  İşte Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karabük’te orman yangınlarında son durum…


 

Tarih 09:53

BİLECİK'TEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


 

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Tarih 09:49

GEBZE'DE GECE YARISI ORMAN YANGINI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gebze Orman İşletme Şefliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, belediyeye ait su tankerleri, jandarma ekipleri ve 5 traktörle taşınan su tankerleri de destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın sonucu yaklaşık 7 dönümlük alan kül oldu.

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Tarih 09:19

SAKARYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti. Alevlerin sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.


 

 

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Tarih 08:00

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN 23 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili jandarma tarafından 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 4’ünün ise tutuklandığını açıkladı.

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Tarih 07:41

ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Tarih 00:15

ALEVLERE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler, gece karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun gayret sarf ediyor.

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