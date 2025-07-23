İstanbul'un en sıcak günü kamerada! Sokak hayvanları soluğu klimalı mağazalarda aldı

İstanbul’da etkisini her geçen gün artıran Afrika sıcakları, günlük yaşamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye kadar yükseldiği megakentte vatandaşlar ve sokak hayvanları serinlemek için çare aradı. Sıcaktan bunalarak kendilerini dışarı atan bazı vatandaşlar, cadde AVM’lerin yolunu tuttu. Buzlu içecekleri tercih eden vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

ÇAREYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULDULAR

Kavurucu sıcaklardan insanların yanı sıra sokak hayvanları da nasibini aldı. Pendik Kurtköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde sokak hayvanlarının klimalı mağazalarda serinleyerek uyuduğu görüldü.