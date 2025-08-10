Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.05'te kaydedilen ve 3.5 büyüklüğünde olan sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE BİLDİRDİ

Kandilli Rasathanesi de Sındırgı'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak ölçerken derinlik verisi için 10.7 kilometre bildiriminde bulundu.

SINDIRGI SON HAFTALARDA DEPREMLE ÖNE ÇIKIYOR

Son günlerde Sındırgı'da sık sık deprem kaydedilmesi dikkat çekerken ilçede yaşayanlar da konu hakkında kuşkuları giderecek açıklamalar bekliyor.