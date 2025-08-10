Çanakkale yine yanıyor! Tarım arazisinde başladı, ormanlık alana sıçradı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'NİN CİĞERLERİ YANMIŞTI

Öte yandan Çanakkale'nin merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 09 Ağustos saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.