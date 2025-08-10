Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Muhtarı bıçaklatan olay için Kastamonu ayağa kalktı: Verdiği örnekler çok konuşulur

Geçtiğimiz günlerde uygunsuz hareketleri nedeniyle uyardığı gencin bıçaklı saldırısına uğrayan muhtar için Kastamonu'da yaşayanlar ayağa kalktı. Vatandaşların konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Nasıl ki bugün Gazze toprakları Siyonizmin işgali altındaysa diğer dünya ülkeleri de terörizmin, vandalizmin, komünizmin, kapitalizmin, liberalizmin, feminizmin, sekülerizmin, modernizmin ve erotizmin işgali altındadır." ifadeleri dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muhtarı bıçaklatan olay için Kastamonu ayağa kalktı: Verdiği örnekler çok konuşulur
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 18:01

Değer ve Birikim Sahibi Sanatkar Akademisyen Araştırmacı ve Edebiyatçılar Derneği (SADED BİRİKİM) ile bir grup vatandaş, 'da geçtiğimiz günlerde tarihi İstiklal Yolu Parkı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardığı gerekçesiyle bıçaklanan Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"KENDİNİ BİLMEZ İNSANLARIN ÖRFE YAKIŞMAYAN TAVIRLARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Ziyaretin ardından SADED BİRİKİM Derneği ile bir grup vatandaş, İstiklal Yolu Parkı'nda basın açıklamasında bulundu. Grup adına açıklama yapan Orhan Salcı, "Kastamonu, bağrında 17 bin evliya barındıran, taşıyla, toprağıyla mübarek bir belde ve içinde bulunduğumuz park, bütün bu değerleri içinde barındıran İstiklal kavramını ad olarak taşıyan İstiklal Yolu Parkı. İstiklal Harbimizin kazanılmasında en hayati rol üstlenen cephane yolunun adını ve hatırasını yaşatan bir mekan. Önünde bulunduğumuz anıt, bu ülkenin kurtulması, namusumuza halel gelmeden yaşayabilmemiz için cephane taşırken evladını ve canını feda eden Şehit Şerife Bacı. Burası, kadın erkek, genç yaşlı herkesin gelip gidebileceği, dinlenebileceği, istifade edebileceği güzel, nezih bir alan, halka açık bir parktır.

Muhtarı bıçaklatan olay için Kastamonu ayağa kalktı: Verdiği örnekler çok konuşulur

Ne yazık ki son yıllarda artan bir ivmeyle şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanın her yerinde; halka açık alanlarında, parklarında, toplu taşıma araçlarında, hatta cami avlularında dahi kendini bilmez insanların Müslüman Türk milletinin dinine, imanına, örfüne, töresine ve yine Müslüman Türk evladının asaletine, haysiyetine, şerefine yakışmayan hal ve tavırlar sergilediklerine şahitlik ediyoruz.

"DÜNYA MODERNİZMİN İŞGALİ ALTINDA"

Özgürlük maskesi altında bu milletin bütün milli ve manevi değerlerini yok sayan, yok etmeye çalışan insancıkların insanı insanlığından utandıran hallerine şahit oluyoruz. Yetmiyor bunların kendilerini uyaran insanlara karşı son derece saygısızca saldırdıklarına, yaralamaya ve belki de öldürmeye yeltendiklerine tanıklık ediyoruz. Nasıl ki bugün Filistin/Gazze toprakları Siyonizmin işgali altındaysa, diğer İslam ülkeleri, diğer dünya ülkeleri de terörizmin, vandalizmin, komünizmin, kapitalizmin, liberalizmin, feminizmin, sekülerizmin, modernizmin ve erotizmin işgali altındadır. Her ideoloji gözüne kestirdiği ülkeye, gözünü kestirdiği sektöre, gözünü kestirdiği mekana elini kolunu sallayarak giriyor, yerleşiyor, işgal ediyor. Oraların asıl sahiplerini, dur diyeni, çık diyeni terörist ilan ediyor, istenmeyen adam ilan ediyor, kovuyor, dövüyor, aşağılıyor. Terörizm belasının 40 yıl ülkemizin yarı yerini cehenneme çevirdiğini gördük. Atmak için 40 bin can, milyarlarca lira servet feda ettik. Terörizm belasından başka ama neticeleri itibarıyla terörizm kadar yıkıcı, tehlikeli işgalci kişi, grup ve ideolojilerle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Nerede güzel bir mesire alanı varsa sarhoşların, alkol alan kişilerin işgali altında olduğunu söyleyen Salcı, "Parkları serseriler, başıbozuklar, yani vandalizm ve narkotizm işgal edip yerleşiyor. Dizileri, filmleri, gazeteleri, parkları erotizm işgal ediyor, Yahudi yerleşimci gibi yerleşiyor, çıkmıyor, çıkartılamıyor. İnsanların birbirlerini sevmeleri elbette son derece doğaldır ve hatta güzeldir. Ancak sevmek başka şey, insanların gözü önünde, uluorta sevişmek başka şeydir. Parklar, sokaklar, toplu taşıma araçları uluorta sevişme alanları değildir. Kimse ve özellikle çocuklarımız, kendini bilmez birilerinin sokak ortasında, parklarda, dolmuşlarda sevişmelerini seyretmek, tahammül etmek zorunda değildir. Hiç kimse, hiç kimseyi, hiçbir gerekçeyle bu işkenceye mahkum etme hakkına sahip değildir.

Muhtarı bıçaklatan olay için Kastamonu ayağa kalktı: Verdiği örnekler çok konuşulur

Kültürel, ideolojik, ahlaki işgallere karşı bilinç ve direnç oluşturmak zamanı gelmiş ve geçmektedir. Sokakta, parkta, caddede, dolmuşta yaşanan ahlaksızlıklara vatandaşın müdahale etmesi elbette daha farklı, daha büyük sorunlara, asayiş olaylarına, sosyal ve siyasal krizlere neden olabilir. Olayların bu boyutlara ulaşmasının önüne geçmek için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapmak devletimize ve devlet büyüklerimize ait bir görev sorumluluktur. Bu açıdan devlet yetkililerimizden, vekillerimizden, idarecilerimizden bu tür kültürel işgalleri, toplumsal ahlaka yönelik saldırı mahiyeti taşıyan, milli-ahlaki değerlerimizi dejenere eden, nesillerin ahlakını bozan fiillerin uluorta icra edilmesinin önüne geçecek yasal, idari düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizin, adli birimlerimizin yetkileri yoksa yetki verilmesini, yetersizse artırılmasını; yetki var da kullanılmıyorsa denetlenmesini talep ediyoruz.

"CADDELER VANDALİZM VE NARKOTİZMDEN ARINDIRILMALI"

Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz, bu mübarek vatanın dağları terörizmden arındırıldığı gibi, caddeleri, parkları, dolmuşları, mesire alanları, cami avluları, TV ekranları, sosyal medya alanları erotizmden, vandalizminden, narkotizmden, mafyaların işgalinden bir an önce kurtarılmalıdır. Bu vatan hepimizin. Bu parklar, caddeler, sokaklar hepimizin. Azgın azınlığın sessiz çoğunluğu baskılamasına, zulmetmesine, kötülük etmesine izin verilmemeli, seyirci kalınmamalıdır. Biz, manda ve himaye altında, işgal altında bir devlet değiliz. Batı'dan gelen her ideolojik akımı yasal güvenceye alıp, kendi milli manevi değerlerimizi yasal güvence dışında bırakamayız, bırakmamalıyız.

Ayıp işler yapmanın serbest, ayıp demenin yasak ve suç sayıldığı bir hukuk düzeni, ahlaksızlık düzeni bu millete reva görülemez. Her türlü ahlaksızlığın, suçların ve suçluların Yahudi yerleşimciler gibi ülkemizi, şehirlerimizi, medyamızı, sosyal hayatımıza, sosyal medyamıza, hukuk sistemimize yerleşimci mantığıyla çökmesine, işgal edip yerleşmesine seyirci kalmamalıyız" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Burada aile var' diye uyaran muhtar defalarca bıçaklandı: Yöneticilerden tek isteği var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları
ETİKETLER
#kastamonu
#İstiklal Madalyası
#İstiklal Yolu Parkı
#Saded Bİrİkİm
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.