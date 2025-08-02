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 | Selahattin Demirel

'Burada aile var' diye uyaran muhtar defalarca bıçaklandı: Yöneticilerden tek isteği var

Kastamonu'da mahalle muhtarı, kız arkadaşıyla birlikte parkta uygunsuz hareketler yaptığını gördüğü şahsa "Burada aile var." diyerek uyardı. Uyarılan şahıs, muhtarın elini bıçaklayıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Olaydan yaralı kurtulan muhtar, belediye başkanı ve mülki amirlerden parklara kamera konulmasını ve güvenlik güçlerinin denetlemesini istedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 20:09

Kastamonu Merkez'e bağlı Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda yaşanan olayda Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen çifti uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada M.Ö. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı.

BIÇAKLAYIP TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Küçüktarakçı, şahsı tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'Burada aile var' diye uyaran muhtar defalarca bıçaklandı: Yöneticilerden tek isteği var

"ELİME SEKİZ DİKİŞ ATILDI"

Yaşanan olayı anlatan Sadettin Küçüktarakçı, " bir mahallenin bekçisidir. Ben de parklarda vatandaşlarımın daha rahat oturabilmesi için elimden gelini yapıyorum. Muhtar olduğumdan beri 1,5 yıldır parkta ailelerin piknik yapabilmeleri, daha rahat olabilmeleri için çaba sarf ediyorum. Ahlaksızlıkları önlemek için sürekli herkesi uyardım. Yine buraya bir çift geldi. Kamelyada da değil, ayaküstü devamlı uygunsuz hareketlerde bulundular. Ben de çifte, 'burada aile var, çocuklar var, uygunsuz hareketler de bulunmayalım' dedim.

'Burada aile var' diye uyaran muhtar defalarca bıçaklandı: Yöneticilerden tek isteği var

"KÜFÜR EDİP BIÇAK ÇEKTİ"

'Bana aşağı gel' dedi. Ben de aşağıya gittim, o da yanıma geldi. 'Arkadaşım burada uygunsuz hareket yapmayalım' diye yine uyardım. Bana küfür etti ve belinden bıçağı çekti. Elime doğru bıçağı vurdu, vücuduma saplamaya kalktı ve gerçekten beni öldürmeye kalktı. O arada boğuştuk ve bıçağı elinden alıp başka bir arkadaşa verdim. O sırada da ambulansı aradım, hastaneye gittim" dedi.

"BAŞKAN'DAN VE MÜLKİ AMİRLERDEN PARKLARA KAMERA İSTİYORUM"

Parktaki bu tarz olaylara sahne olmamasını istediğini belirten Küçüktarakçı, "Sayın belediye başkanımdan ve mülki idare amirlerimden parklara kamera konulmasını istiyorum. Parkların ışıklandırılmasını, emniyet güçlerimizin parklarda biraz daha sık dolaşmasını istiyorum. Artık parklar bütün pisliğin oluştuğu bir yer haline geldi. Milletin rahatlıkla oturabileceği bir yerden çıktı. Burada benim ölmem mi lazım, birisi öldükten sonra mı bu önlemler alınması gerekiyor. Bütün parklarda kamera sistemi olması lazım, kamera sistemi insanlara caydırıcı bir olaydır" diye konuştu.

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ETİKETLER
#kavga
#bıçak saldırısı
#muhtar
#güvenlik
#Saraçlar Mahallesi
#İstiklal Yolu Parkı
#Yaşam
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